Gerçekleştirilen faaliyetlerde;

Afşin ilçesinde 2 adet tabanca ve 20 adet tabanca mühimmatı,

Elbistan ilçesinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 232 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs tutuklanırken, 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ayrıca ilçeler bazında yapılan çalışmalarda;

Pazarcık’ta, “Doğal bir afetin meydana getirdiği korku ve kargaşadan yararlanarak hırsızlık” suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. (31),

Onikişubat’ta, “Silahla tehdit” suçundan 5 yıl 45 ay 75 gün cezası bulunan M.L. (62) ile “Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçundan 6 yıl 3 ay cezası bulunan A.K. (62),

Göksun’da, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 5 yıl cezası bulunan D.B. (27),

Dulkadiroğlu’nda ise aynı suçtan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (31) yakalanarak tutuklandı ve Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Jandarma yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.