Yapılan çalışmalar kapsamında Afşin, Dulkadiroğlu, Elbistan, Pazarcık ve Ekinözü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Afşin’de 1 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet tabanca fişeği, Dulkadiroğlu’nda 2 adet ruhsatsız tabanca, Elbistan’da 1 adet ruhsatsız tabanca, Pazarcık’ta 2 adet ruhsatsız av tüfeği, Ekinözü’nde ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda ise 269 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 13’ü tutuklanırken, 1 şahsın 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Elbistan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, “Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması” suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (21) yakalanarak adli işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince icra edilen operasyonlarda ise terör örgütlerinin tespit ve deşifresine yönelik önemli adımlar atıldı.

05 Kasım 2025 tarihinde yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları ve örgütün “mahrem yapılanması” içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen F.K. (33), F.K. (46) ve R.G. (36) isimli şüpheliler Onikişubat ilçesinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Aynı gün, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensuplarına ve ailelerine para göndererek fon sağladığı tespit edilen E.B. (27) Pazarcık ilçesinde, 7 Kasım 2025 tarihinde ise FETÖ/PDY örgütüyle bağlantısı tespit edilen E.D. (33) Türkoğlu ilçesinde yakalandı.