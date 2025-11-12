Kahramanmaraş’ta soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte kış çaylarının vazgeçilmezi ıhlamura olan talep yeniden artışa geçti. Ancak bu yıl ıhlamur fiyatlarındaki yükseliş vatandaşın dikkatini çekti. Aktarlar, fiyat artışının en önemli nedeninin üretimdeki düşüş olduğunu belirtiyor.

İklim değişiklikleri, kuraklık ve don olayları, özellikle ıhlamur üretimini olumsuz etkileyerek verimi ciddi oranda düşürdü. Bu durum, piyasada arzın azalmasına ve fiyatların yükselmesine yol açtı. Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren bir aktar durumu şöyle özetledi:

“Üretim az, toplaması da zahmetli. O yüzden bu yıl fiyatlar yükseldi. Yüz gram bile alsanız, hacim olarak oldukça fazla gelir. Buna rağmen vatandaş ıhlamurdan vazgeçemiyor.”

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte vatandaşlar, özellikle soğuk algınlığı ve boğaz ağrısına karşı koruyucu etkisi bilinen ıhlamuru tercih ediyor. Kahramanmaraşlılar için ıhlamur, kış çayları arasında her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk sırada yer alıyor.

Aktarlar, ıhlamurun artık sadece bir kış klasiği değil, adeta ihtiyaç maddesi haline geldiğini belirterek vatandaşlara erken alım tavsiyesinde bulunuyor. Bir aktar, “Talep her geçen gün artıyor, fiyatlar da yükseliyor. Bu nedenle erken almak hem ekonomik hem de ihtiyacınız açısından avantajlı” dedi.

Yetkililer ve esnaflar, iklim koşullarının etkisiyle önümüzdeki günlerde ıhlamur fiyatlarının dalgalanabileceği uyarısında bulunuyor. Kahramanmaraşlılar ise sıcak bir kış çayı için ıhlamur alışverişlerini erkenden yapmayı tercih ediyor.

Kış mevsimi yaklaşırken, özellikle akşam saatlerinde sıcak içecek tüketiminin artması ve ıhlamurun sağlığa faydalarının bilinmesi, satışlarda ciddi bir hareketlilik yaratıyor. Uzmanlar, doğal bitki çaylarının bağışıklık sistemini destekleyici etkisine dikkat çekerek, ıhlamurun günlük tüketimde kontrollü şekilde kullanılmasını öneriyor.