Kentte yaz boyunca yüzlerce çift dünya evine girerken, düğün salonlarından kuaförlere, fotoğrafçılardan gelinlikçilere kadar birçok sektör yoğun bir dönemi geride bıraktı.

Sezonun sona ermesiyle birlikte en çok hareketliliğin yaşandığı sektörlerden biri olan gelinlikçilerde sessizlik hâkim. Yaz boyunca çiftlerin taleplerine yetişebilmek için yoğun mesai yapan işletmeler, şimdi gelecek yılın hazırlıklarına başladı.

Gelinlikçi Songül Emektar, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada yaz döneminin beklentilere kıyasla daha sakin geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl önceki yıllara göre daha durgun bir sezon geçirdik. Düğün sezonu artık yavaş yavaş sona eriyor. Şu anda sadece nişan yapacak olan çiftlere hizmet vermeye devam ediyoruz.”

Emektar, ekonomik koşullar ve artan maliyetlerin düğün hazırlıklarını etkilediğini, buna rağmen özel günlerinde en güzel görünümü hedefleyen gelin adaylarının titizlikle hazırlık yaptığını söyledi.

Kahramanmaraş’ta yaz boyunca yoğun mesai yapan gelinlikçiler, şimdi yeni sezon tasarımları ve kampanyalar üzerinde çalışıyor. Sezonun kapanmasıyla birlikte düğün sektöründe fotoğrafçılar, organizasyon firmaları ve kuaförlerde de benzer bir durgunluk yaşanıyor. Ancak sektör temsilcileri, bahar aylarıyla birlikte yeniden hareketlilik bekliyor.

Kahramanmaraşlı esnaflar, 2026 düğün sezonuna daha umutlu hazırlanırken, vatandaşlara erken rezervasyon çağrısında bulunuyor.