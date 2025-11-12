Her bölümü farklı ve birbirinden absürt skeçlerle dolu olan program, kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanarak haftanın en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi.

Tamamen “farz edilmiş” hikâyeler üzerinden kurgulanan program, izleyiciyi kimi zaman mahallenin renkli dedikodularına, kimi zaman da şehir sokaklarında yaşanan tuhaf ama tanıdık olayların tam ortasına götürüyor.



Bir bölümde dolmuşta muavinle tartışan yolcuları, diğerinde ise ilk buluşmasına bir türlü yetişemeyen karakterleri izlerken, seyirci kendini gündelik hayatın eğlenceli karmaşası içinde buluyor.

Her sahnesinde gülme garantili diyaloglar ve sürpriz olay örgüleriyle dikkat çeken “Farz-ı Misal”, sadece güldürmekle kalmıyor; aynı zamanda hayatın içindeki absürtlüğü ve insana dair çelişkileri de mizahi bir dille ekrana taşıyor.

Aksu TV’nin yeni sezon iddialı yapımlarından biri olan “Farz-ı Misal”, izleyiciye hem kahkaha hem de düşündüren anlar yaşatmaya devam ediyor.