Valilikten yapılan açıklamada, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlar, okul ve personel servisleri ile taşımalı eğitim kapsamındaki servis araçlarının belirtilen tarihler arasında kış lastiği takmalarının mecburi olduğu bildirildi.

Yetkililer, kar zinciri bulundurmanın veya kullanmanın kış lastiği takma zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Ayrıca, kış lastiği takılı olsa dahi araçlarda kar zinciri, çekme halatı, yangın söndürücü ve üçgen reflektör gibi temel güvenlik ekipmanlarının bulundurulması gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, kış lastiği kullanmayan sürücülere 2025 yılı için 5 bin 863 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Valilik, kış lastiklerinin karla kaplı, buzlu veya görüş mesafesinin azaldığı yol koşullarında araçların yol tutuşunu artırdığını, fren mesafesini kısalttığını ve trafik güvenliğini sağladığını vurgulayarak sürücülere güvenli sürüş çağrısında bulundu.