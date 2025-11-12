Uzmanlar, kış aylarında doğal ve bitkisel ürünlerin düzenli kullanımının hem hastalıklardan korunmada hem de genel vücut direncinin artırılmasında önemli rol oynadığını belirtiyor.

Kahramanmaraşlı aktarlar, bitkisel ürünlerin sağlıklı yaşamda giderek daha fazla tercih edildiğini vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

“Rezene sindirim için oldukça faydalı. Arı sütü, bal, polen ve propolis karışımı ise bağışıklık sistemini güçlendiriyor, özellikle çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Isırgan macunu kan damarlarını açarak kalp ritmini dengeliyor. Kozalak özlü karışımlar astım, bronşit ve gribal enfeksiyonlarda destekleyici olarak kullanılabiliyor.”

Kudret narı macunu mide yanması, reflü ve gastrit gibi rahatsızlıklarda mide asidini dengelemeye yardımcı oluyor. Civanperçemi macunu ise kadınlarda miyom, kist ve çeşitli kadınsal rahatsızlıklarda destekleyici olarak tercih ediliyor.”

Uzmanlar da bitkisel ürünlerin tek başına tedavi yerine koruyucu hekimlik kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Doğru ve dengeli kullanımın yaşam kalitesini artırdığı ifade ediliyor.