Dünya Güreş Birliği iş birliğinde ilk defa düzenlenecek Karakucak Dünya Güreş Şampiyonası'nda, Türkiye'nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden gelecek pehlivanlar er meydanına çıkacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, AA muhabirine, güreşin sadece bir spor değil aynı zamanda bir kültür, disiplin ve miras olduğunu belirtti.

Sporda marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Özdemir, "Dünya güreşinin bu önemli organizasyonuna ev sahipliği yapmak bizim için sadece bir spor başarısı değil aynı zamanda şehrimizin spor turizmi açısından önemli bir kazanımı ve geleneksel değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması adına da tarihi bir adımdır." dedi.

"Güreşin başkenti ünvanını taçlandıracak"

Kahramanmaraş Batı Park Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda Kısa Şalvar Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaklarını aktaran Özdemir, "Sporcularımız burada geleneksel şalvar güreşinin en güzel örneklerini sergileyecekler. Ardından 26 Ekim 2025 tarihinde ise ilk kez Karakucak Dünya Güreş Şampiyonası düzenlenecek. Bu iki büyük organizasyon, spor tarihine Kahramanmaraş'ın adını altın harflerle yazdıracak." ifadelerini kullandı.

Karakucak Dünya Güreş Şampiyonası'nın geleneksel Türk güreşini dünyaya tanıtacak kültürel bir buluşmaya sahne olacağını anlatan Özdemir, "Kahramanmaraş'ta Türkiye’nin dört bir yanından gelen pehlivanlarımızla birlikte farklı ülkelerden gelen sporcularımız er meydanına çıkacak. Güreşlere 600 sporcunun katılması bekleniyor. Sadece Karakucak Dünya Güreş Şampiyonası'na şu ana kadar 15 ülkeden 200 sporcu başvuru yaptı. Müsabaka gününe kadar bu sayının 20 ülkeye ve yaklaşık 250 sporcuya ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kentte güçlü bir spor altyapısı bulunduğuna işaret eden Özdemir, "İki gün boyunca sürecek şampiyonada pehlivanlarımız altın kemer için mücadele edecek ve bizler inanıyoruz ki Kahramanmaraş bu büyük organizasyonla birlikte bir kez daha güreşin başkenti ünvanını taçlandıracak." diyerek sözlerini tamamladı.