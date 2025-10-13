Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine komşusunun bıçak darbelerine maruz kalan Ramazan Benli, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Benli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet zanlısı, polis ekiplerince gözaltına alındı.



