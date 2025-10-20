Olay, akşam saatlerinde Erkenez Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, alevler kısa sürede büyüyerek okulun bir bölümünü sardı. Durumu fark eden çevredekiler, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin diğer konteynerlere sıçramasını önledi. Yangın kontrol altına alınırken, yapılan incelemelerde 4 sınıfın tamamen kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Yangınla ilgili Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Yangın sonucu zarar gören konteynerlerin, AFAD tarafından hızlı bir şekilde kaldırılarak yerlerine yenilerinin yerleştirilmesi sağlanacaktır. Eğitim-öğretim faaliyetleri mevcut sınıflarda kesintisiz olarak sürdürülecektir. Okulun akıllı tahta, masa ve sıra gibi destek malzemeleri hazırlanmış olup, yeni konteynerlerin yerleştirilmesinin ardından eğitim derhal devam edecektir.”

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.