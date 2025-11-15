Afşin, Andırın, Elbistan, Göksun, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterirken, il merkezinde sağanak yağış devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait karayolları kar temizleme ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 24 saat görev başında.

Ayrıca Kahramanmaraş kış turizminin gözdesi yedi kuyular kayak merkezide beyaz örtüyle kaplandı.

Yetkililer, kar yağışının devam ettiği bölgelerde sürücüleri ve vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.