Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu gerçekleştirilen ilk operasyonda; 1,90 gram yasaklı madde, 1 adet sentetik ecza ve 600 lira para ele geçirildi.
İkinci operasyonda ise; 100,41 gram sentetik madde, 0,80 gram sentetik ham madde, 4 adet hap, 2 adet aseton, 1 adet alüminyum folyo ve 1 adet makas bulundu.
Yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.