Olay, sabah saatlerinde Havalimanı Kavşağı’nda gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kavşakta kamyon ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, bariyerleri aşarak metrelerce yükseklikteki köprüden düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. Titiz ve dikkatli bir çalışma sonucunda, ağır hasar alan araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri, kaza mahallinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, kazanın oluş sebebi, sürücülerin ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda netlik kazanacak.