Büyükşehir’in Sosyal Tesislerinde Ramazan İftarı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini şehrin eşsiz manzaralarıyla birleştirerek vatandaşlara özel iftar sofraları sunuyor. Belediyenin sosyal tesisleri arasında yer alan Şairler Tepesi ve Çamlıca Restoran, Ramazan boyunca iftar saatlerinde misafirlerini ağırlayacak.
Her iki tesiste de özenle hazırlanan iftar menüleri; iftariyelikler, çorba çeşitleri, ara sıcaklar, ana yemek alternatifleri, soğuk mezeler ve geleneksel tatlılardan oluşuyor. Doyurucu ve zengin içeriğiyle dikkat çeken bu menüler, kişi başı 650 TL fiyatla sunulacak.
Kent Genelinde İftar Menüleri Netleşti
Ramazan’ın ilk günüyle birlikte Kahramanmaraş’ta iftarını dışarıda yapmak isteyen vatandaşlar, restoran ve kafelerin sunduğu menüleri araştırmaya başladı. Şehir genelindeki birçok işletme Ramazan’a özel sabit (fix) ya da günlük değişen iftar menüleri hazırladı.
Menü içerikleri; çorba, ana yemek, ara sıcak, tatlı ve içeceklerden oluşurken, fiyatlar mekanın konsepti ve menü zenginliğine göre farklılık gösteriyor.
Kahramanmaraş’ta Güncel İftar Menü Fiyatları
Kentte öne çıkan bazı mekanların iftar menüleri ve fiyatları şöyle:
Tatlı Park (Binevler): 750 TL
Tatlı Park (NFK Şube): 700 TL
Barıtcıoğlu Lokantası: 700 TL
Gümüşhan Restoran: 850 TL
Konak Restoran: 500 TL – 750 TL (Çocuk menüsü: 500 TL)
Turaç Lokantası:
Et menü: 900 TL
Tavuk menü: 800 TL
Çocuk menü: 500 TL
Cevizli Park: 550 TL
Saray AKDO: 850 TL
Yanyana:
Yanyana menüsü: 650 TL
Karışık ızgara menüsü: 750 TL
Küçük Ev: 1100 TL
Hacı Milcan: 950 TL
Antokya: 750-1400 TL
Alaybeyoğlu: 1500 TL
Enfes Premium: Seçmeli menü
Katiphan Maraj: 1400 TL
Ramazan Akşamları İçin Alternatifler Artıyor
Kahramanmaraş’ta Ramazan ayı boyunca hem belediye tesisleri hem de özel işletmeler, iftar sofralarında vatandaşları bir araya getirmeyi hedefliyor. Farklı bütçelere hitap eden menülerle birlikte, Ramazan akşamlarında şehir genelinde yoğunluk yaşanması bekleniyor.