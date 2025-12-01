1 Aralık sabahı kent genelinde etkili olan sis, özellikle ana arterlerde görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Sabah saatlerinde işine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, yoğun sis nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı.

Sisin en çok etkili olduğu bölgelerde araç akışının zaman zaman yavaşladığı, sürücülerin düşük hızla ilerlemek zorunda kaldığı görüldü. Uzmanlar, yoğun sisin gün içinde devam edebileceğine dikkat çekerek sürücüleri uyardı.

Yetkililer, trafikte seyir halinde olan vatandaşların hızlarını azaltmaları, yakın takipten kaçınmaları ve sis farlarını kullanmaları gerektiğini hatırlattı.

Kent genelinde sisin öğle saatlerine doğru etkisini azaltması bekleniyor.