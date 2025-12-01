1 Aralık sabahı kent genelinde etkili olan sis, özellikle ana arterlerde görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Sabah saatlerinde işine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, yoğun sis nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı.

Whatsapp Image 2025 12 01 At 16.37.24 (1)

Sisin en çok etkili olduğu bölgelerde araç akışının zaman zaman yavaşladığı, sürücülerin düşük hızla ilerlemek zorunda kaldığı görüldü. Uzmanlar, yoğun sisin gün içinde devam edebileceğine dikkat çekerek sürücüleri uyardı.

Whatsapp Image 2025 12 01 At 16.37.24 (3)

Yetkililer, trafikte seyir halinde olan vatandaşların hızlarını azaltmaları, yakın takipten kaçınmaları ve sis farlarını kullanmaları gerektiğini hatırlattı.

HG Hospital'de aynı anda 5 damar bypass ve mitral kapak tamiri yapıldı
HG Hospital'de aynı anda 5 damar bypass ve mitral kapak tamiri yapıldı
İçeriği Görüntüle

Whatsapp Image 2025 12 01 At 16.37.24 (2)

Kent genelinde sisin öğle saatlerine doğru etkisini azaltması bekleniyor.