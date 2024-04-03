Kahramanmaraş’ta çıkan yangında saman balyaları alev alev yandı.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde çıktı.
Arazi ortasına istiflenen saman balyaları henüz çıkış nedeni belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Çevredekilerin söndüremediği yangına ihbar üzerine, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 4 itfaiye aracı sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.
Yangın sonrası jandarma ekipleri inceleme başlattı.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)