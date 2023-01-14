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Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A, Ş.T. ve S.S.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, şüpheliler M.Ç, D.M.K, E.A, Ş.T, S.S.B. ve M.K'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

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