Bakanlık tarafından 81 ilde eş zamanlı yürütülen denetim planlaması kapsamında, İlçe Müdürlüklerine bağlı Gıda Kontrol Görevlileri mesai mefhumu gözetmeden sahada çalışmalarına devam ediyor.

Gıda işletmelerinde gerçekleştirilen kontrollerde; hijyen kuralları, ürünlerin saklama koşulları, etiketleme bilgilerinin doğruluğu ve son tüketim tarihleri başta olmak üzere birçok kriter titizlikle inceleniyor. Denetimlerde eksiklik tespit edilen işletmeler bilgilendirilerek gerekli uyarılar yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin yıl boyunca düzenli şekilde sürdürüleceğini vurgulayarak, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirebileceğini hatırlattı.