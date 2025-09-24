Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede silahların patladığı bir kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 3 tabanca, 3 bıçak, 74 tabanca fişeğiyle bir miktar yasaklı madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.