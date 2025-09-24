Amerika’da 2 binden fazla Türk öğrenciyi Harvard, MIT ve Stanford gibi prestijli üniversitelere yerleştiren eğitim danışmanı Robert Türk, bu kez özel hayatıyla gündemde. Türk, dünyanın en büyük özel diş laboratuvarlarından birine sahip olan milyarder iş insanı Jim Glidewell’in kızı Shahnoza ile hayatını birleştirdi. Zarif detaylarla süslenen düğün töreni, hem Türk hem de Amerikan kamuoyunun ilgisini çekti.

Amerika’da gerçekleştirilen düğün töreni, iş ve eğitim dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Robert Türk, zarafeti ve sade şıklığıyla dikkat çeken Shahnoza ile evlenerek adeta iki ayrı dünyayı birleştirdi.

Robert Türk, Technoprep College Consulting adlı firmasıyla bugüne kadar 2 binden fazla Türk öğrencinin dünyanın en prestijli üniverselerine kabul sürecinde rol oynadı. Danışmanlık yaklaşımında akademik başarının yanı sıra öğrencilerin liderlik, karakter gelişimi ve çok yönlü becerilerine de önem veren Türk, “Amerika’daki üniversiteler artık sadece sınav başarısına değil, öğrencinin kim olduğuna bakıyor” diyerek erken yaşta eğitim planlamasının önemini vurguluyor.

Danışmanlık verdiği öğrenciler, sadece eğitimde değil, profesyonel hayatta da önemli başarılara imza atıyor. Silikon Vadisi’nde görev yapan mühendislerden, kendi start-up’larını kuran genç girişimcilere kadar geniş bir yelpazede etkisini gösteren bir mentor olarak anılıyor.

HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇTI

Robert Türk, yıllar süren eğitim kariyerindeki başarısının ardından şimdi özel hayatında da yeni ve anlamlı bir başlangıç yaptı. Milyarder bir ailenin kızıyla gerçekleştirdiği bu evlilik, Türk-Amerikan toplumu içinde hem merakla hem de sevinçle karşılandı.