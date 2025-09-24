Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi’nde yapılan açılış programında konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, eğitimin toplumun geleceği için önemine dikkat çekerek, gençlere her alanda destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Toptaş, “Gençlerimizin hayata hazırlanması noktasında her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Ailelerimize de ekonomik anlamda katkı sunacak projeler üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Bu yıl 18 derslikte toplam 556 öğrenciye eğitim verileceğini açıklayan Başkan Toptaş, kursların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil alanlarında öğrencilere destek sağlayacağını söyledi. Kurslara düşük bir ücret belirlendiğini ifade eden Toptaş, bunun öğrencilerde aidiyet duygusu oluşturmayı amaçladığını vurguladı.

Onikişubat Belediyesi’nin açtığı kurslarla, gençlerin üniversite sınavına daha donanımlı hazırlanması hedefleniyor.