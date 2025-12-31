Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde sürdürülen altyapı imalatları kapsamında bazı ana arterlerde geçici trafik düzenlemesine gidileceğini duyurdu.

Yapılacak çalışmalar nedeniyle Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Hükümet Bulvarı’nda belirli güzergâhlar, 2 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasında kısmi olarak ulaşıma kapalı olacak.

Yapılan açıklamaya göre; Azerbaycan Bulvarı üzerinde Madalyalı Kavşak ile Milli İrade Meydanı Kavşağı arasında kalan bölüm, Hükümet Bulvarı’nın Trabzon Bulvarı istikametindeki gidiş şeridi ile Trabzon Bulvarı’nda Valilik binasından Bahçelievler Camii’ne kadar olan kesimde trafik akışı geçici olarak durdurulacak.

Çalışmalar süresince şehir içi ulaşımın aksamaması adına trafik, önceden belirlenen alternatif güzergâhlara yönlendirilecek. Yapılan bilgilendirmede, trafik akışının güvenli ve düzenli şekilde sürdürülebilmesi için sürücülerin yol üzerindeki uyarı levhaları, işaretler ve yönlendirmelere dikkatle riayet etmeleri gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, özellikle belirtilen arterleri kullanacak sürücülerin, oluşabilecek yoğunluğu azaltmak ve zaman kaybı yaşamamak adına mümkün olduğunca alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.