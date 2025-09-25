Onikişubat ilçesi Uludaz Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşanan kazada, S.A. yönetimindeki araç sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü S.A. ve araçta yolcu olarak bulunan T.Y. yaralanarak araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir diğer kaza ise Suçatı mevkiinde meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Aksu Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde Gültepe Camii önünde gerçekleşen bir başka trafik kazasında ise 7 kişi yaralandı. Hatalı sollama sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada, 2’si erkek, 2’si kadın ve 3 çocuk olmak üzere 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.

Güvenlik güçleri üç farklı kazayla ilgili soruşturma başlattı.