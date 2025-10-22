Edinilen bilgiye göre, Sefa I. yönetimindeki 27 AKU 806 plakalı otomobil, Kahramanmaraş–Osmaniye kara yolu Şekeroba Mahallesi yakınlarında Emine K. idaresindeki 06 EGG 977 plakalı araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü, ilk müdahalelerinin ardından Türkoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Göksun kara yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen bir diğer trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Jandarma ekipleri, her iki kazayla ilgili inceleme başlattı.