Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı ve TRT Türkü Radyosu Program Yapımcısı Prof. Dr. Cengiz Şengül ile KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Radyo KSÜ Koordinatörü Doç. Dr. Alper Şakalar, Kahramanmaraş yöresine ait türkülerden oluşan repertuvarı büyük bir ustalıkla seslendirdi.

Katılımcılar, her biri ayrı anlam taşıyan bu eserlerle dolu dolu bir müzik yolculuğu yaşadı.

Program boyunca Kahramanmaraş’ın müzik kültürüne dair önemli bilgiler paylaşıldı; türküler, yöresel tınılarıyla birlikte icra edildi.

Katılımcı öğretmenler ve davetliler programdan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Eserlerin seslendirilmesi ve kayıt altına alınmasının ardından, yerel ezgiler Müzik Akademisi çatısı altında TRT Radyosu’na taşınmış oldu.

Programa; Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, akademisyenler ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Programda, hocalara eşlik eden müzik öğretmenleri Serhan Öztürk (Umut Konteyner Kent Ortaokulu) ve Özge Yeşilyurt (Güzel Sanatlar Lisesi) de seslendirmeleriyle programa renk kattı.

Etkinliğin sonunda Prof. Dr. Alpaslan Ceylan tarafından Prof. Dr. Cengiz Şengül’e, Prof. Dr. Alptekin Yasım tarafından Doç. Dr. Alper Şakalar’a, İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur tarafından ise Müzik Öğretmeni Serhan Öztürk’e teşekkür hediyeleri takdim edildi.

Müzik Akademisi, Kahramanmaraş’ın kültürel mirasını, müziğin birleştirici gücüyle geleceğe taşımaya devam ediyor.