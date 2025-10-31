Toplantıya; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, Dr. Tuba Köksal, AK Parti İl Başkanı M. Burak Gül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantı, istişare ve değerlendirme bölümleriyle devam etti.

Burada konuşma yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya çok köklü bir teşkilata sahip olduklarını belirterek bu yapının içerisinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ayrıca Genel Başkan Yardımcısı Sayan Kaya Kahramanmaraş’ın çok zor süreçten geçtiğini de söyleyerek devlet millet el ele bu zorluklarında üstesinden gelindiğine dikkat çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de kent genelinde yürütülen inşa ve ihya çalışmalarından bahsetti. Ayrıca Başkan Görgel burada bir müjde vererek Kahramanmaraş’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na “Edebiyat” alanında resmen dâhil olduğunu duyurdu.

Toplantıya il ve ilçe teşkilat üyeleri, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. AK Parti İl Başkanı Av. Burak Gül de konuşma yaparak çok güçlü bir teşkilatın içerisinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ayrıca Başkan Gül birlik ve berberlik içerisinde Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kaldırıldığına dikkat çekti.

Toplantının sonunda, partililer büyük bir coşku ve heyecanla birbirlerine başarı dileklerinde bulundular.

Katılımcılar, sahada yürütülen çalışmalar, teşkilat faaliyetleri ve yerel yönetim hizmetleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.