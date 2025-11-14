Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Hava sıcaklıkları da yağışlarla birlikte düşecek. Tahminlere göre sıcaklıkların gece saatlerinde 11 dereceye kadar ineceği, gün içinde ise en fazla 21 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

Kentte nem oranının yüzde 92’ye kadar çıkması nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağışların daha şiddetli hissedilmesi bekleniyor.

Yer yer sis ve pus oluşma ihtimaline karşı sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı. Ani sağanak geçişleri nedeniyle şehir içinde bazı bölgelerde su birikintileri oluşabileceği ifade edilirken, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önerildi.

Yetkililer, yağışlı havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu bildirerek, vatandaşların acil bir durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım isteyebileceklerini hatırlattı.