Merkez Spor Kompleksi Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, temsilcimizin santra vuruşuyla başladı. İlk dakikalardan itibaren baskılı bir oyun sergileyen kırmızı-beyazlılar, rakip kalede üst üste pozisyonlar yakaladı. Aradığı golü 18. dakikada Eray Karataş’ın ayağından bulan İstiklalspor, öne geçmeyi başardı. Ancak konuk ekip Kırklarelispor, duran toptan geliştirdiği atakta Fehmi Güneş ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan İstiklalspor, 49. dakikada Ali Han Tunçer’in golüyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Karşılaşmanın temposu bir an bile düşmezken, Kırklarelispor’un etkili ismi Fehmi Güneş 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak durumu 2-2’ye getirdi.

Son 15 dakikası nefes kesen maçta İstiklalspor, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle hücum hattını güçlendirdi ve aradığı golü 86. dakikada Hasan Hatipoğlu ile buldu. Bu gol, maçın skorunu da belirledi: Kahramanmaraş İstiklalspor 3 – 2 Kırklarelispor.

Bu galibiyetle İstiklalspor, sahasında bir kez daha güçlü bir performans ortaya koyarak taraftarlarının büyük desteğiyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Takımın azmi, mücadele ruhu ve bitmeyen enerjisi tribünlerden alkış topladı.