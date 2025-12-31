Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Seçkin Şekerleme işletme sahibi Mücahit Kaya, bu yıl çerez fiyatlarında ciddi artışlar yaşandığını söyledi.

Fiyat artışlarının en önemli nedeninin mahsul azlığı ve olumsuz hava şartları olduğunu belirten Kaya, “Geçtiğimiz yıl yaklaşık 600 liraya sattığımız fındık, bu yıl 1.350 liraya kadar yükseldi. Bu durum tüm kuruyemiş fiyatlarını etkiledi” dedi.

Vatandaşların özellikle günlük ve sıcak kavrulmuş ürünlere ilgi gösterdiğini ifade eden Kaya, kaju fıstığının da bu yıl en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Yılbaşı öncesi çerez alışverişinde hareketlilik yaşandığını belirten esnaf, vatandaşlara taze ürün tercih etmeleri yönünde tavsiyede bulundu.