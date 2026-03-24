2026 yılında uygulanacak Sıfır Atık temaları kapsamında Mart ayı teması “Uluslararası Sıfır Atık Ayı” olarak belirlenmesi ile birlikte çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam pratikleri bir kez daha gündemin merkezine taşındı. Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği çevre yatırımları, modern katı atık tesisleri ve eğitim çalışmalarıyla sıfır atık yönetiminde Türkiye’de örnek gösterilen şehirler arasında yer alıyor.

Çevreyi koruma ve doğal kaynakları verimli kullanma hedefi doğrultusunda atık yönetimini bütüncül bir yaklaşımla ele alan Büyükşehir Belediyesi; Kuzey İlçeler Entegre Katı Atık Tesisi, Kürtül Entegre Katı Atık Tesisi, Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi, katı atık transfer istasyonları ve bilinçlendirme eğitimleriyle bugünü ve yarını düşünen bir yönetim anlayışını ortaya koyuyor.

Çevre Politikalarına Örnek: Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi

6 Şubat depremlerinin ardından çevre ve ekonomi odaklı Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Karacasu Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi, çevre bilincinin ve ekonomik aklın birleştiği bir vizyon projesi olarak yerel yönetimlere örnek oluyor. Bu kapsamda tesiste, 2025 yılında 1 milyon 102 bin 205 metreküp atık kabul edildi. 108 bin 193 metreküp atık ekonomiye geri kazandırıldı.

Kuzey İlçeler Entegre Katı Atık Tesisi ile Ekosistem Korunuyor

Büyükşehir Belediyesinin çevresel anlamda vizyon projeleri arasında yer alan ve 685 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Kuzey İlçeler Entegre Katı Atık Tesisi, hizmete girdiği andan itibaren çevreye zarar veren 30 bin 291 ton katı atığı bertaraf etti. Afşin, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerine hizmet veren tesiste bertaraf edilen tonlarca atık, geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı.

Çevre Sağlığına Doğrudan Katkı: Kürtül Entegre Katı Atık Tesisi

Büyükşehir Belediyesinin çevre dostu yatırımlarının bir diğer örneği olan Kürtül Entegre Katı Atık Tesisi, çevre sağlığına ve sürdürülebilir geleceğe katkı sunuyor. Türkiye ve yurtdışından gelen misafirlerin dikkatini çeken Kürtül Entegre Katı Atık Tesisi, şehrin atıklarının düzenli depolanmasının yanı sıra geri kazanım süreçleriyle ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor. Tesis, 2025 yılında 259 bin 256 ton atığı bertaraf etti. Çevresel etkileri minimize ederek sürdürülebilir atık yönetim modelinin temelini oluşturan tesiste, 2026 yılının ilk 3 ayında ise 60 bin 281 ton atık bertaraf edildi.

İlçelerdeki Atıklar Modern Tesislerde Toplanıyor

Büyükşehir Belediyesi, atık yönetimi altyapısını ilçelerde de modern tesislerde güçlendirdi. Bu kapsamda hayata geçirilen Katı Atık Transfer İstasyonları, ilçelerde oluşan evsel atıkların daha hızlı, düzenli ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlayarak modern atık yönetiminde önemli bir rol üstleniyor. 2025 yılında ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerde toplanan toplam 264 bin 366 ton atık, modern tesislerde toplanarak bertaraf edildi. Atık yönetiminde önemli bir rol üstlenen tesislerde 2026 yılının ilk 2 ayında ise 53 bin 206 ton atık toplandı. Atıkların düzensiz depolanmasının önüne geçerek çevre ve insan sağlığını koruma noktasında da büyük katkı sağlayan tesisler, atık yönetiminde hız ve etkinliği artırıyor.

Binlerce Öğrenci ‘Sıfır Atık’ Bilinci Kazandı

Çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir şehir vizyonunu güçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetlerine de devam eden Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında 29 farklı okulda 3 bin 875 öğrenciye geri dönüşüm, sıfır atık ve çevre bilinci gibi bilgiler kazandırdı. Çevreye duyarlı bireyler yetiştirilmesi konusunda paydaş kurumlarla projelerine devam eden Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında da eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam edecek.