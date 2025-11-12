26 farklı branşta sürdürülen eğitimler arasında en fazla ilgi görenlerden biri de pastacılık kursu oldu.

KAMEK bünyesindeki modern atölyelerde gerçekleştirilen pastacılık kursunda, alanında deneyimli usta eğiticiler tarafından kursiyerlere hem teorik bilgiler hem de pratik uygulamalar veriliyor.

Katılımcılar; pasta yapımının inceliklerini öğrenirken süsleme tekniklerinden malzeme ölçülerine, hijyen kurallarından sunum estetiğine kadar birçok konuda bilgi sahibi oluyor.

Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği kursta, katılımcılar hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşme fırsatı yakalıyor.

Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlerle kursiyerler, kendilerine yeni hobiler kazandırmanın yanı sıra mesleki anlamda da donanım kazanıyor.

Kursiyerlerden Ayşe Rümeysa Yeninar, eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Bu kurs bize çok şey kattı. Bu işin püf noktalarını öğrendik. Neyi ne zaman yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı hocamız bize tek tek anlattı. Kurs gayet güzel geçiyor” dedi.

Daha önce de KAMEK kurslarına katıldığını belirten Özlem Demir ise ileride kendi işini kurma hedefi taşıdığını ifade etti. Demir, “İleride bu işi meslek olarak yapmayı ve kendime iş yeri açmayı düşünüyorum. Burada hamuru nasıl yoğurmamız gerektiğini, küçük ayrıntıların ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Bu imkânı bize sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Pastacılığa olan ilgisini geliştirmek için kursa katıldığını belirten Elif Akçadağ da “Pasta ile uğraşmayı çok seviyorum. Bilgi birikimime katkı sağlaması için bu kursa geliyorum. Çok güzel şeyler öğreniyoruz burada. Pasta ve tatlıya dair çok önemli bilgiler edindik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e çok teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen KAMEK kursları, özellikle kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımına katkı sunuyor.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, dilerlerse bu alanda profesyonel pastacılık yaparak kendi iş yerlerini açabiliyor ya da farklı işletmelerde istihdam edilebiliyor.