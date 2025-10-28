Fuar kapsamında KASKİ Genel Müdürlüğü, suyun yaşam için taşıdığı öneme dikkat çekmek amacıyla “Sudan Nasihatler” adlı kısa video serisini hazırladı.

KASKİ ekibi, fuarda söyleşilerini tamamlayan yazarlarla bir araya gelerek, onlardan suya dair anlamlı mesajlar aldı. Her biri suyun bereketine, tasarrufun önemine ve suyun insan hayatındaki değerine dikkat çeken cümleler, kısa video serisi haline getirildi.

KASKİ yetkilileri, suyun yalnızca bir doğal kaynak değil, aynı zamanda bir bilinç ve değer olduğunu vurgulayarak, kültür ve edebiyat aracılığıyla bu farkındalığı toplumun her kesimine yaymayı amaçladıklarını ifade etti.