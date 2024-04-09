Kahramanmaraş’ta Çiftçilere Yönelik Destek Kapsamında Ziraat Odası’nın Başlatmış Olduğu “Kendi Tavuğunu Kendi Yumurtanı Kendin Üret” Projesi Hayata Geçirildi.

Kent Genelinde Çiftçileri Desteklemek Ve Yerel Ekonomiyi Canlandırmak Amacıyla Başlatılan Proje Kapsamında Önceden Kayıt Olan Çiftçilere Tavuk, Horoz Ve Hindi Dağıtımı Yapıldı.

Tavuk, Horoz Ve Hindi Ürünleri, Ziraat Odası Tarafından Denetlenen Yerel Çitliklerden Temin Edilirken, Doğal Yöntemlerle Yetiştirilen Hayvanlar Tercih Ediliyor. Ortalama Ağırlıkları 750 Gram Olan Kanatlı Hayvanlardan Hindiler 4 Haftalık, Tavuk Ve Horozlar 13-14 Haftalık Olarak Dağıtılıyor.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Üretim Konusunda Çiftçilere Müthiş Bir Teşvik Sağlayan Proje Hakkında Bilgi Verdi.

Başkan Çetinkaya Konuşmasının Devamında İse İmkânı Olan Herkesi Üretime Davet Ediyoruz Dedi.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Açıklamalarında Şu İfadeleri Kullandı: “Ziraat Odası Olarak, ‘Kendi Tavuğunu Kendi Yumurtanı Kendin Üret’ Kampanyası Adı Altında Geçtiğimiz Yıllarda Hayata Geçirdiğimiz Bir Uygulama Vardı. Yumurtanın Tanesinin 3 Liraları Bulduğu Bugünlerde; Köylerde Yaşayan, Müstakil Evinde Bağında Bahçesinde İmkânı Olan Tüm Üreticilerimize, Kahramanmaraş Halkına İhtiyaç Talepleri Doğrultusunda İhtiyaçları Kadar Tavuk Ve Yumurta Üretimine Davet Ediyoruz. Odamız Tarafından Yüzde 30 Yüzde 40 Gibi Destekli Kümes Tavuğu Ve Hindi Siparişleri Almaya Başladık. İmkânı Olan Uygun Şartları Olan Herkesi Bu Projeye Bekliyoruz. Üreticilerimizden De Son Derece Olumlu Geri Dönüşler Alıyoruz. Günümüzde Köylerden Şehirlere Değil, Şehirlerden Köylere Kolilerle Yumurta Gitmeye Başlandığı Bu Dönemde Güzel Bir Proje Oldu, Bu Projeye Katılmak İsteyen Herkesi Odamıza Bekliyoruz. Ocak Ayı İtibariyle Siparişleri Almaya Başladık, Mart Ayı Gibi De Teslimatlar Yapılacak. Anlaşma Yaptığımız Firma Mart Ayında Getirip Dağıtım Yapacak. Mart Ayına Kadar Da İsteyen Herkes Bu Projeden Faydalanabilir.”