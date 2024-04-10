"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve beraberindekiler, Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.

Aksu TV ekranlarından da canlı yayınlanan programda özel açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici şu açıklamalara yer verdi.

Bayramların manevi ruhuyla bugün bayramlaşma töreninde vatandaşlarla birlikte olduklarını dile getiren Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal sözlerini şöyle sürdürdü.

Yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajları veren Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin ise sözlerini şöyle sürdürdü.