Kahramanmaraş'ta, geleneksel bayramlaşma etkinliği coşkuyla gerçekleştirildi. Kent protokolü, sivil toplum kuruluş temsilcileri, iş dünyası, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların bir araya gelerek bayramlaşma ve kaynaşma fırsatı bulduğu etkinlik, Milli İrade Meydanı'nda düzenlendi.

Kahramanmaraş halkı, bayramın birinci gününde geleneksel hale gelen bu etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Bayramlaşma programının tamamı Aksu TV ekranlarından canlı yayınlanırken programa katılanlar duygu ve düşüncelerini canlı yayında paylaştı.