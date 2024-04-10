Kahramanmaraş Valiliği, Milli İrade Meydanı'nda Düzenlenen Geleneksel Bayramlaşma Programıyla Bölge Halkını Bir Araya Getirdi.

Renkli Ve Coşkulu Bir Atmosferde Geçen Etkinlik, Kahramanmaraş Valisi Ve Diğer İl Protokol Üyelerinin Katılımıyla Gerçekleşti.

Gerçekleşen geleneksen bayram programına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat'ta katılım sağladı.

Bayramın Coşkusu Aksu Tv Ekranlarından Canlı Yayın Aracılığıyla Vatandaşlarla Paylaşılırken Burada Yayın Konuğu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Tüm İslam âleminin Bayramını kutladı.”

Törene katılan önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise şu ifadelere yer verdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da “Ramazan Bayramının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen de duygularını Aksu Haber aracılığıyla paylaştı.