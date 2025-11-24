Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olan genç yarışmacı, heyecanına yenik düşerek yarışmanın açılış sorusuna yanlış cevap verdi. Oktay Kaynarca’nın yönelttiği,

“Size ‘çay, kahve, gazoz, ayran, meyve suyu’ gibi seçenekler sunuluyorsa öncesinde muhtemelen hangi soru sorulmuştur?” sorusu için doğru yanıt “Ne içersin?” olması gerekirken, yarışmacı “Aç mısın?” seçeneğini işaretledi.

Cevabın yanlış olmasıyla birlikte Okumuş, yarışmaya ilk soruda veda etti. O anlar kısa sürede viral olurken, sosyal medya kullanıcıları hem yarışmacının heyecanını hem de sorunun basitliğini konuşmaya başladı.

Okumuş’un erken vedası, programın en çok paylaşılan anları arasına girerek gündemde geniş yer buldu.