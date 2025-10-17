Kipaş Holding, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çocukların eğitimine ve gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Şekeroba Fatih İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte Kipaş Holding’in ana sponsoru olduğu Kipaş İstiklal Basketbol Takımı ve Kipaş İstiklalspor Futbol Takımı sporcuları öğrencilerle buluştu.

Sporcular, öğrencilerle sohbet edip birlikte oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşattı; sporun önemine dair farkındalık oluşturdu.

Etkinlikte, Kipaş Holding’e bağlı Kipaş Kağıt İşletmeleri de sürdürülebilirliğe dikkat çekmek amacıyla geri dönüştürülmüş kâğıttan üretilen dayanıklı masa ve sandalyeleri okula hediye etti. Kipaş Holding ayrıca öğrencilere kırtasiye setleri, spor ekipmanları ve Kipaş İstiklalspor’a ait özel hediyeler takdim etti.

Programa ayrıca Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kapyapar, Türkoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eshabil Kel, Kipaş Holding İnsan Kaynakları yöneticileri, okul yöneticileri ve öğretmenler de katılarak destek verdi.

Etkinlik sonrasında Kipaş Holding Yönetimi şu açıklamayı yaptı:

“Kipaş Holding olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hem eğitim hem de sporla iç içe, özgüvenli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak bizim için büyük bir mutluluk.

Sürdürülebilirlik, toplumsal gelişim ve eğitime destek; şirket kültürümüzün temel taşları arasında yer alıyor. Bu doğrultuda çocuklarımızın yüzündeki her tebessüm, attığımız adımların en değerli karşılığı oluyor.

Aynı zamanda Kipaş İstiklal Basketbol Takımımız ve Kipaş İstiklalspor Futbol Takımımız, şehrimizin spor kültürünün gelişmesinde, gençlerin spora yönelmesinde ve Kahramanmaraş’ın ismini başarıyla temsil etmede önemli bir rol üstleniyor. Bu takımların sadece sahada değil, toplumsal dayanışma ve örnek olma anlamında da büyük bir misyon taşıdığına inanıyoruz.”

Kipaş Holding, çocukların akademik ve sportif gelişimlerine katkı sağlayacak projelerle toplumsal değer üretmeye devam edeceğini vurguladı.