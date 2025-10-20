Kipaş İstiklal Basket, Balıkesir BŞB canlı izle!

Kahramanmaraş’ın temsilcisi Kipaş İstiklal Basket, ligin iddialı ekiplerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak olan Kipaş İstiklal, mücadelede galibiyet hedefliyor.

Maç, 20 Ekim Pazartesi günü saat 17.00’de Kahramanmaraş Merkez 1 Spor Salonu’nda (Otogar arkası) oynanacak.

Taraftarlar için sevindiren bir diğer detay ise biletlerin ücretsiz olması. Kahramanmaraşlı basketbolseverlerin salona yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Kipaş İstiklal Basket, güçlü rakibi karşısında ev sahibi avantajını en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlarken, sahada yüksek tempolu ve mücadeleci bir oyun planı izleyecek.