Toplantı, iş dünyasının temsilcileri ve kent kurumlarının yöneticilerini bir araya getirerek verimli bir istişare ortamı oluşturdu.

Toplantıya; DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerafettin Özcan, Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Kahramanmaraş Sulama Birliği Başkanı Yusuf Temizkan, Kılavuzlu Sulama Birliği Başkanı Ali Çoğan ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen’in yanı sıra KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanları katılım sağladı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan, toplantının önemine dikkat çekerek meclis üyelerine teşekkür etti.

Toplantının ilerleyen bölümünde DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru ile KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık kurumlarıyla ilgili kapsamlı sunumlar yaptı.

Şehrin mevcut su yönetimi, devam eden altyapı çalışmaları ve planlanan projeler hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

Kurum temsilcilerinin görüş ve değerlendirmeleriyle zenginleşen 27. Olağan Meclis Toplantısı, katılımcıların aktif katkılarıyla son derece verimli bir şekilde tamamlandı.

KMTSO, kentin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunan çalışmalarını istişare kültürü içinde sürdürmeye devam ediyor.