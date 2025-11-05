Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasasında son 24 saatte büyük bir değer kaybı yaşandı. Bitcoin dahil tüm kripto paraların toplam piyasa değeri %6,5 düşerek 3 trilyon 310 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri en yüksek kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte %5,8’in üzerinde değer kaybetti. Böylece Bitcoin, 23 Haziran’dan bu yana ilk kez 100 bin doların altına indi.

İkinci en büyük kripto para olan Ethereum (ETH) da bu düşüşten etkilendi. Ethereum’un fiyatı yaklaşık %10,6 azalarak 3.210 dolar seviyesine geriledi.

Analistlere göre kripto para piyasasındaki bu sert gerilemenin altında; ABD teknoloji hisselerindeki aşırı değerlemeler, Fed’in faiz politikası hakkındaki belirsizlik, Asya piyasalarında da yüksek değerlemelere karşı uyarılar yer alıyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların daha temkinli bir tutum sergilemesine yol açıyor.

Kripto para piyasasında yaşanan bu sert düşüş, hem Bitcoin hem de Ethereum başta olmak üzere birçok dijital varlığın değerini aşağı çekti.