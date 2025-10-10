Gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında tıp öğrencileri, huzurevi sakinleri için birer karanfil hediye ederek birlikte sohbet ettiler. Öğrenciler, huzurevi sakinlerinin deneyimlerinden çok şey öğrendiklerini ve bu tür buluşmaların hekimlik mesleğinin insani yönünü hatırlattığını belirttiler.

KSÜ Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı, Dr. Öğr. Üyesi Filiz BULUT, ziyaretin amacını şu sözleriyle ifade etti; ““Hekim adaylarımız, yaşlı bireylerle bir araya gelerek unutulmaz bir gün geçirdiler. Bu ziyaretle tıp öğrencilerimizin iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçladık. İletişim bir beceri işidir ve genellikle kolay görünür. Öğrencilerimizin yaşlı bireylerle iletişimin güçlüğünü deneyimlemelerini istedik. Aynı zamanda hekim adayları, mezun olup mesleğe başladıklarında en sık karşılaşacakları grup yaşlı bireyler olacaktır. Bu nedenle yaşlılarımızla iletişimi birinci sınıftan itibaren uygulayarak geliştirmeleri çok önemli...

....Hem hasta-hekim ilişkisini güçlendirmek hem de toplumsal duyarlılığı artırarak yaşlılara saygıyı pekiştirmek açısından da bu tür buluşmalar büyük önem taşıyor. Hekimlik, toplumdan bağımsız olamaz ve olmamalıdır. Bu bakışla, mesleki ve insani gelişim açısından tıp eğitiminin sürekli kendini yenilemesi ve müfredatına yeni öğrenim yöntemleri eklemesi gerektiğini düşünmekteyim. Bu etkinlik de bu düşüncenin bir uygulaması oldu. Eğitim koordinatörümüz Prof. Dr. Müzeyyen İzmirli hocamızla birlikte yürüttüğümüz bu süreçte bize destek olan başta dekan hocamız Hafize ÖKSÜZ ve dekan yardımcımız Mustafa ÇELİK olmak üzere tüm öğretim üyeleri hocalarıma teşekkür ediyorum.”

Ziyaret sonunda huzurevi yönetimine teşekkür edildi, bir sonraki etkinlik için 16 Ekim 2025 tarihi kararlaştırıldı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından öğrenciler kurumdan ayrıldı.