Şiirin ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş, bu yıl onuncusunu düzenlediği Uluslararası Kitap Fuarı ile adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve 17 Ekim Cuma günü kapılarını açan fuar, ilk günden itibaren kitapseverlerin buluşma noktası haline geldi.

Her yaştan vatandaşın akın ettiği KAFUM Fuar Merkezi, binlerce kitap ve yazarla dolup taşarken, organizasyon; çocuklardan gençlere, yetişkinlere kadar herkesin kültürle iç içe, keyifli bir hafta sonu geçirmesine imkân sundu.

Kültür ve Sanatın Nabzı Yüksek

Yüzlerce yayınevi ve yazarın katılımıyla gerçekleşen fuar, sadece kitap alışverişi yapılan bir alan olmanın ötesinde, tam bir kültür şölenine dönüştü. Alanında uzman isimlerin, şairlerin ve fikir insanlarının yer aldığı söyleşiler, paneller ve imza günleri büyük ilgi görüyor.

Kahramanmaraş’ın edebiyatla özdeşleşen kimliğini pekiştiren fuar, şehrin kültürel hafızasını ve okuma aşkını canlı tutan kritik bir buluşma noktası oldu.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki bu dev etkinlik, 26 Ekim Pazar akşamına kadar KAFUM’da kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.