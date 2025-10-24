Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş, fuar süresince bir kez daha kitap kokusuyla ve kültür atmosferiyle doldu. KAFUM’da düzenlenen fuar, açıldığı ilk günden itibaren okurların buluşma noktası haline geldi.

Kahramanmaraş’ın kalbi KAFUM’da atan 10. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, bu yıl da edebiyat dünyasının en parlak isimlerini okuyucularla buluşturmaya devam ediyor. Bu önemli buluşmalar serisinde, özellikle “Bakıcı Değil Evlat’ım” adlı eseriyle adından söz ettiren yazar Kezziban Götürler, okur ilgisinin zirvesine çıktı.

Yazar Kezziban Götürler'in standını, gün boyunca kitabın yarattığı derin etkiyi yakından hissetmek isteyen okurlar ziyaret etti.

Okuyucular, Götürler'in kitabının, "Hayata bakış açılarını değiştiren, yarım kalmış duygulara tercüman olan bir başyapıt" olduğunu dile getirerek yazara olan hayranlıklarını ifade etti.

Kezziban Götürler, samimi ve içten tavrıyla okurlarıyla kurduğu güçlü bağ sayesinde, Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nın gönülleri fetheden isimlerden biri olmayı başardı.