10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı, edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Salman Kapanoğlu’nu ağırlayarak genç okurların büyük ilgisine sahne oldu. Özellikle “Okulda Şenlik Var” ve “Girdap” gibi eserleriyle tanınan yazar Kapanoğlu, okur-yazar buluşmaları kapsamında düzenlenen etkinlikte yoğun ilgi gördü.

Kapanoğlu'ndan Genç Okurlara İlham

Kapanoğlu’nun stantı, özellikle eğitim ve gençlik temalı eserlerinin etkisiyle öğrencilerle dolup taştı. Yazarın “Okulda Şenlik Var” gibi gençlerin dünyasına dokunan eserleri, fuarın en çok ilgi gören kitapları arasında yer aldı. Kapanoğlu, sadece kitap imzalamakla kalmadı; genç okurlarıyla samimi sohbetler ederek, onların okuma ve yazma tutkusunu ateşledi.

Tecrübeli yazar, eserlerinde derin gözlemi ve akıcı anlatımıyla okuyucular nezdinde büyük bir saygınlığa sahip. Okurlar, Kapanoğlu'nun eserlerinin, genç-yetişkin ayrımı yapmaksızın herkese hayatın farklı katmanlarını anlamlandırma konusunda ilham verdiğini dile getirdi.

Salman Kapanoğlu, fuar boyunca sergilediği içten ve yol gösterici tavrıyla, Kahramanmaraş’ta okuma kültürünün yayılmasına önemli bir katkı sağladı. Kapanoğlu’nun fuarda bulunması, özellikle genç kitapseverler için edebiyatla unutulmaz bir bağ kurma fırsatı oldu.