Bu gün 10 Şubat 2025, iki gün sonra12 Şubat 2025 tarihinde Kahraman şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılını kutlayacağız. Kahramanmaraş; kurtuluş savaşının başladığı, Türk milletinin dirilerek ayağa kalktığı, işgal ordularına karşı baş kaldırıldığı öncü bir şehirdir.

“12 Şubat derler bu kutlu gün için

Ahır dağı gururlanır için için

Maraş'ım boşuna değil şanın, şöhretin

Yurdusun sen destan yazan bir milletin.”

Orhan Tekiş

Bu gün 10 Şubat 2025, iki gün sonra12 Şubat 2025 tarihinde Kahraman şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılını kutlayacağız. Kahramanmaraş; kurtuluş savaşının başladığı, Türk milletinin dirilerek ayağa kalktığı, işgal ordularına karşı baş kaldırıldığı öncü bir şehirdir.

31 Ekim 1919 Cuma günü bir grup Fransız ve Ermeni devriyesi Uzunoluk Caddesi’nden kışlalarına dönerken, o sırada Uzunoluk hamamından çıkan iki Müslüman Türk kadınına yaklaşarak “Burası artık Türklerin değildir. Fransızların memleketinde peçe ile gezilmez.” diye kadınların peçelerini çekip yırtarlar. İşte tam o esnada tarihi Uzunoluk hamamının karşısındaki sütçü dükkânında olayı seyreden Sütçü İmam, tabancasını çekerek olaya müdahale eder. "Durun bire densizler. Yaptıklarınız yetti artık. Bugün namus günüdür." deyip silahını ateşler. Bir işgalci askerini öldürür, ikisini de ağır şekilde yaralar. Bu kurşun, aynı zamanda 21 Ocak 1920 Çarşamba günü başlayan ve 22 gün 22 gece süren kurtuluş savaşının 12 Şubat 1920’de Fransızlardan ve Ermenilerden tamamen temizlenmesine atılan ilk kurşundur. 12 Şubat, Kahramanmaraş’ın kahraman evlatlarının, vatan ve mukaddesat için her şeyini feda etmekten çekinmeden, bağımsızlık aşkı ve vatan sevgisiyle gösterdiği kahramanlık destanının tarihidir. Asırlardan beri şehrimizin kalesinde dalgalanan şanlı bayrağımızın indirilmesi karşısında, Ulu Cami İmamı Rıdvan Hoca minberden "Kalesinde bayrağı dalgalanmayan ülkede cuma namazı kılınmaz!" diyerek namazı kıldırmayacağını söyleyince, halk minberden sancağı alarak, Fransız askerlerinin gözü önünde tevhit ve tekbir sedalarıyla şanlı bayrağımızı yeniden kaleye dikerler. Bu asil şahlanışın kıvılcımı Ulu Camide tutuşturulmuştur. İşte bu şuur ve inançla: dinini, vatanını ve şanlı bayrağını mukaddes bilen Kahramanmaraş halkı, kalesinde yabancı bir bayrağın dalgalanmasına asla müsaade etmemiştir. Bundan sonra da etmeyecektir. Bu destan; “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” Düsturuna yürekten inanan bir milletin eseridir. 22 gün 22 gece süren mücadeleyle Maraşlılar 7'den 70'e silaha sarılarak tek yürek tek bilek halinde bütün mevcudiyetini ortaya koymuştur.

Maraş'ta Milli Mücadeleye katılmayan tek fert bile olmaması sebebiyle T.B.M.M tarafından, İstiklal Madalyası'nın Maraş'ta fertlere değil, şehir halkına verilmesi ve Milli Mücadeledeki fedakârlıklarından dolayı yine T.B.M.M tarafından "Kahramanlık" payesiyle ödüllendirilmesi çok anlamlıdır. Tarihe altın harflerle yazılmış bu şanlı mücadele elbette ki övünmek için değildir. Şehitlerimizin aziz hatıralarını ilk günkü tazelikleriyle gönül dünyamıza nakşetmek ve onlara layık evlatlar olmak, en büyük idealimiz olmalıdır. Kurtuluşumuzun anlam ve önemini asla ve asla unutmamalıyız. Bu onurlu mücadeleden gereken dersi çıkarmalı ve bu değerleri gelecek nesillerimize aktarmalıyız.

Bu güzel vatanımız için kanlarını dökmüş bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve destanlaşan Sütçü İmam, Mıllış Nuri, Rıdvan Hoca, Ali Sezai Efendi, Arslan Bey, Senem Ayşe, Abdal Halil Ağa, Yörük Selim ve daha adı sanı bilinmeyen binlerce kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, ruhları şad, mekânları cennet olsun diyorum. Bugün bizler, bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak bunu o kahramanlara borçluyuz. Bu nedenle, her yıl 12 Şubat Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Bayramı olarak kutlanır. Bu duygu ve düşüncelerle, Kahramanmaraş’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü kutluyor, bu cennet vatanı bizlere emanet eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz.