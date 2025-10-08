Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Fuarda konuşmacı olarak yer alan 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, hem söyleşi programında hem de podcast yayınında gündeme dair çarpıcı ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“Dil, Kültür ve Ötesi” başlıklı söyleşisinde Ünal, dilin bir milletin kimliğini ve medeniyet birikimini taşıyan en önemli unsur olduğunu vurguladı. Selim Sırrı Paşa Salonu’nda gerçekleşen ve yoğun katılımın olduğu programda Ünal, “Dil sadece bir iletişim aracı değildir, aynı zamanda bir milletin hafızasıdır. Kültürün taşıyıcısı, kimliğin muhafızıdır. Dilini koruyamayan toplum, kendi köklerinden kopar” ifadelerini kullandı. Dilin korunmasının, aynı zamanda milletlerin varlığını sürdürmesi için olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunu dile getirdi.

Fuarda katıldığı podcast yayınında ise Ünal, dünyayı sarsan Filistin meselesine değindi. Bu konuda sessiz kalmanın mümkün olmadığını belirterek, “O topraklarda sistematik olarak bir soykırım yapılıyor” dedi. Ünal, “İnsanlık tarihinin en ağır trajedilerinden biri yaşanıyor, ancak uluslararası kamuoyu buna kör ve sağır kalıyor” diyerek uluslararası toplumun duruşunu eleştirdi ve daha güçlü bir tepki verilmesi gerektiğini ifade etti.

Programın sonunda Ünal, katılımcıların sorularını yanıtlayarak farklı konulara açıklık getirdi. Katılımcılar, Ünal’ın düşünce ve açıklamalarından dolayı teşekkür ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de fuarın kültür, sanat ve düşünce hayatına yön veren etkinliklerle devam edeceğini belirtti. Fuarın, kitapseverlere farklı bakış açıları kazandıran, bilgi ve kültür paylaşımını artıran bir platform olmaya devam edeceği ifade edildi.