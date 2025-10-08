Prof. Dr. Erdinç Eroğlu, Sağlıklı Günler programında Ayşe Asır’ın sorularını yanıtlayarak Endoskopik (Kapalı Safen) Damar Çıkarma yöntemi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Kalp ve damar hastalıklarında erken tanının kritik olduğunu vurgulayan Eroğlu, modern cerrahi tekniklerin hastaların iyileşme sürecini hızlandırdığını belirtti.

Kapalı yöntemle yapılan damar çıkarma işleminin estetik açıdan avantaj sağladığını ve iyileşme süresini kısalttığını dile getiren Eroğlu, geleneksel yöntemlere göre daha az iz bıraktığını söyledi.

Prof. Dr. Eroğlu, kalp ve damar sağlığının korunması için düzenli sağlık kontrolleri ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Sigara kullanımı, hareketsiz yaşam ve kötü beslenme gibi risk faktörlerinin kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, erken teşhis ve tedavinin hastaların yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekti.

Eroğlu, hastaların bu modern tedavi yöntemleri sayesinde daha konforlu ve hızlı bir iyileşme süreci geçirebildiklerini, kalp damar hastalıklarının önlenmesi ve yönetiminde bilinçli davranmanın hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.