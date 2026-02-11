Kahramanmaraş’ın köklü gastronomi miraslarından biri olan coğrafi işaretli Maraş Tarhanası, sınırları aşarak Latin Amerika’ya ulaştı. Meksika’da yaşayan Türk öğretmen Melda Mex, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile kentin bu geleneksel lezzetini Meksikalılara kendi dillerinde tanıttı.

“Dünyanın en sağlıklı cipsi: Maraş Tarhanası” ifadeleriyle yayınlanan videoda, ürünün üretim sürecine, besin değerine ve Kahramanmaraş’a özgü bir kültürel miras olduğuna dikkat çekildi. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan paylaşım, yoğun etkileşim alarak sosyal medyada ilgi gördü.

Videoda yalnızca klasik tarhana değil, Maraş’a özgü firik hali de anlatıldı. Çerez gibi tüketilen firik tarhananın hem lezzetli hem de besleyici yönü özellikle vurgulandı. Böylece izleyicilere hem geleneksel hem de atıştırmalık formu tanıtılmış oldu.

Melda Mex’in paylaşımı, Kahramanmaraş mutfağının uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırırken, yerel ürünlerin dünya çapında tanıtımının önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu girişim, şehrin gastronomik değerlerinin farklı kültürlerle buluştuğunu gösteren anlamlı bir adım olarak değerlendirildi.

Maraş Tarhanası’nın Meksika’da tanıtılması, coğrafi işaretli Türk ürünlerinin küresel ölçekte daha fazla tanınması adına dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.