Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla öğrencilerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni psikoeğitim programları hayata geçirdi. Bu programlar, sadece öğrencilerin değil, aynı zamanda ailelerin ve öğretmenlerin de gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Geliştirilen programlarla:

Aile-okul iş birliği güçlendirilecek,

Koruyucu ve önleyici çalışmaların etkinliği artırılacak,

Bağımlılıklar konusunda farkındalık oluşturulacak,

Öğrencilerin riskli davranışlardan uzak durmaları için rehberlik edilecek.

Programların odak noktası, dijitalleşme ve hızlı değişen yaşam koşulları karşısında hem öğrencilerin hem de yetişkinlerin bilinçli, sağlıklı ve dengeli bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlamak.

Bu kapsamda, rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından yürütülecek çalışmalarla; öğrenciler, sağlıklı tercihler yapma, güçlü irade geliştirme ve topluma katkı sunma gibi yaşam boyu sürecek beceriler kazanacaklar.

Kısaca, bu yeni psikoeğitim programları, önleyici rehberlik anlayışıyla, öğrencilerin ve onları destekleyen çevrenin gelişimini bütüncül olarak ele alıyor.